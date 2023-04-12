Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir kent merkezinde yaşayan Hamit Y. (49), Altıeylül ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki evine gittiğinde bazı eşyalarının çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), konuya ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleri sonucu, şüphelilerin T.A. (29) ve R.N. (35) olduğunu, çalınan eşyaların T.A'nın arkadaşı A.Ü'nün evinde bulunduğunu belirledi.

Düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, eşyaları sahibine teslim etti.

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