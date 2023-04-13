Bandırma'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali Aça (56) idaresindeki buğday yüklü 10 AFK 941 plakalı traktör, ilçe merkezinden Çanakkale istikametine seyrederken kırsal Doğanpınar Mahallesi’ne dönmek için manevra yaptığı sırada sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 PY 862 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle yolun kıyısına savrulan ve römorku devrilen traktörün sürücüsü Ali Aça yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yola dökülen buğdayların temizlenmesinden sonra bölgede ulaşım normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.