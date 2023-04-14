Gönen ve Manyas'ta yazlık konut ve bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ve Manyas ilçelerinde bağ evleri ve yazlık konutlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.



Gönen'e bağlı kırsal Denizkent Mahallesi'nde bazı yazlık konutlar ve bağ evlerinde son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine Gönen Jandarma Komutanlığı ve Bandırma Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timi tarafından özel ekip oluşturuldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen JASAT ekipleri, şüphelilerin M.A.K, R.K. ve M.K. olduklarını belirledi.



Şüphelileri suçüstü yakalamak amacıyla başlatılan operasyonda bu kişiler ekiplerce tarafından fiziki takibe alındı.

Çaldıkları eşyalarla yakalanan 3 şüpheli, jandarma komutanlığındaki gözaltı işlemlerinin ardından Gönen Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.A.K. tutuklandı, R.K. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyonda 8 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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