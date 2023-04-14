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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da son yağışlar rekolte beklentisini artırdı

AA

Bandırma'da son yağışlar rekolte beklentisini artırdı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, son dönemde ilçenin bol miktarda yağış almasının tarımda rekolte beklentisini artırdığını bildirdi.

Tan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yurt genelinde birçok bölgede etkin olan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Sonbahar ve kış mevsimlerinin kurak geçmesi ve son yıllarda yağışların azalmasının çiftçileri ve borsanın üyelerini endişelendirdiğini vurgulayan Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bölgemizdeki yağışlar kanola, buğday ve arpa ürünlerinde rekolte beklentisini de arttırdı. Buğdayın tam gelişim dönemindeyiz. Ürüne zarar vermeyecek şekildeki olumlu etkisi olan yağışlar üreticimizi memnun etti. Fakat bundan sonra da yağması muhtemel yağışlarla ortaya çıkacak hastalıklarla (septorya, pas) mücadele edilmesi gerektiğini de hatırlatmak isterim. Bu yağışlar ciddi anlamda arazilerde etkili oldu. Ayrıca yer altı sularımızın ve barajlarımızın bir nebze de olsa su miktarlarını artırdı.

Ülkemiz su açısından zengin bir ülke değil ve elimizdeki su kaynaklarını idareli ve kontrollü bir şekilde kullanmamız şart. Su sürdürülebilir bir tarım için olmazsa olmaz. Son yılların yağış istatistiklerine baktığımızda Türkiye geneli 5 aylık su yılı yağışları son 63 yılın en düşük seviyesinde. Su yılı yağışları tüm bölgelerimizde normallerinin altında gerçekleşmiş, en fazla azalma yüzde 50 ile Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelmiştir. 5 aylık kümülatif yağışlar Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde son 63 yılın, Akdeniz Bölgesi’nde son 50 yılın ve Ege Bölgesi’nde son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir."

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