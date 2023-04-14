Bandırma'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'nde U.Ö. (20) idaresindeki 07 AIS 907 plakalı otomobil ile M.Y'nin (28) kullandığı 10 AIV 311 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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