Manyas'ta ilkokulda depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, İstiklal İlkokulu'nda geliri depremzedelere bırakılmak üzere kermes düzenlendi.



Manyas İstiklal İlkokulu 3/E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin destekleriyle ilçede misafir edilen depremzedeler için kermes hazırladı.



Öğretmenleri Gül Ayşe Soylu'ya ve ailelerine depremzedeler için yardım etmek istediklerini belirterek yardımcı olmalarını isteyen öğrenciler, okulun bahçesinde stant açtı.



Öğrencilerin yaptığı el işi ürünler ile velileri tarafından hazırlanan gıda ve giysiler satışa sunuldu. Büyük ilgi gören kermes gün boyunca devam etti.



Öğretmen Soylu, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin herkes gibi kendilerini de üzdüğünü söyledi.



Soylu, öğrencilerin hazırladıkları anahtarlık ve kitap ayraçlarının yanında hediyelik eşyalar ve el sanatları ürünlerle, velilerin de gıda ve diğer el sanatları ile kermese destek verdiklerini bildirdi.



Ayrıca Soylu, kermese katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek de depremzedeler için bu hassasiyeti gösteren 3/E sınıfı öğretmen ve öğrencileri ile velileri kutladı.

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