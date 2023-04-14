Ayvalık'ta yasa dışı deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yasa dışı deniz patlıcanı avcılığına yönelik çalışmada 3 kişiye idari para cezası verildi.

"Deniz dibinin akciğerleri" olarak tanımlanan deniz patlıcanlarının yasa dışı yollarla avlanarak, deniz canlılarının sürdürülebilirliğine zarar verilmesine yönelik faaliyetlerle mücadelesini sürdüren ekipler, 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilere toplam 14 bin 564 lira ceza uygulayan ekipler, ayrıca ruhsatsız ahşap tekne, bir takım dalış kıyafeti ve yasa dışı avcılıkta kullanılan materyallere el koydu.

Operasyonda, avlanan 1 ton deniz patlıcanını denize geri bırakan ekiplerin, yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadeleye devam ettiği belirtildi.

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