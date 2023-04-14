AK Parti'li Belgin Uygur, Balıkesir'de aday tanıtım programında konuştu:

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz yine o her zamanki ferasetini gösterip Türkiye'nin, mazlum coğrafyaların umudu olan, büyük ve güçlü Türkiye yolunda milletin desteğini alarak emin adımlarla Cumhur İttifakı'ndan desteğini esirgemeyecektir." dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti'nin Balıkesir milletvekili adayları Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Ali Taylan Öztaylan, İsmail Ok, Ahmet Gür, Fatih Güngör, Mehmet Aydemir ve Eşref Uslu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili, cuma namazının ardından Zağnos Paşa Türbesi'nde dua etti.

Milli Kuvvetler Caddesi'nden yürüyen grup, aday tanıtım programının düzenlendiği Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı'na geldi.

Belgin Uygur, meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, yaraların hızla sarılmaya devam edildiğini söyledi.

Türkiye'nin son 5 yılda birçok felaketin üstesinden geldiğini belirten Uygur, şöyle konuştu:

"Bizim odak noktamız terörle mücadele, yerli ve milli savunmadır. Karşımızdaki Millet İttifakı'nın odak noktası ise hanımefendi (Meral Akşener), 'Kumar masasında da noter masasında da olmayacağız' demişti. Ne oldu? 'O kumar, noter masası' dediği masaya geri döndü. En baştan '6+1' dedik. 'Masanın altındaki çıksın' dedik. Ne oldu? Masaya geri oturulduktan sonra masanın altındaki çıktı, ne dedi? 'Kapalı kapılar arkasında konuştuklarımızı Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın' dedi. Peki ne konuştular? 'Bu bir seçim değil, bu bir sistem değişikliği olacak' dediler. Peki ne dediler? 'Öcalan'a, FETÖ'ye, Selahattin Demirtaş'a özgürlük' dediler. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz yine o her zamanki ferasetini gösterip Türkiye'nin, mazlum coğrafyaların umudu olan, büyük ve güçlü Türkiye yolunda milletin desteğini alarak emin adımlarla Cumhur İttifakı'ndan desteğini esirgemeyecektir."

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran da 14 Mayıs seçimlerinde Balıkesir'den 9 milletvekili çıkaracaklarına inancının tam olduğunu ifade etti.

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