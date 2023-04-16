Güney Marmara'da av sezonu tezgahlarda palamut bolluğuyla geçti

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BALIKESİR (AA) - GÖKHAN DAĞLI/AHMET PESEN - Türkiye'de denizlerde 15 Nisan'da sona eren su ürünleri av sezonunda Güney Marmara'daki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşandı.

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde 1 Eylül 2022'de başlayan av döneminde balıkçıların yüzünü en çok palamut güldürdü.

Güney Marmaralı balıkçılar, 7,5 ay süren sezon boyunca 427 bin 598 çift palamut avladı.

Marmara Denizi ve boğazlarda yeteri kadar gelişim sağlayamayan hamsinin avcılığının durdurulduğu 21 Şubat'a kadar ise 27 bin 352 kasa hamsi avlandı.

Bandırmalı ve Erdekli balıkçılar, av yasağının başlamasıyla teknelerini limanlarına demirledi.

Balıkçılar, yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül'e kadar yırtılan ağlarını onaracak, teknelerine bakım yapacak.

- "Vatandaşlar, fazla fazla alıp dipfrizlerini doldurdu"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine, balıkçıların iyi bir sezon geçirdiğini söyledi.

Bu sezon palamut bolluğu yaşandığına dikkati çeken Sarı, "Palamut, oldukça verimli bir av verdi. 2019 yılında 10 bin çift palamut yakalanmışken bu sene 427 bin çifte kadar çıktı. Çok büyük bir artış. Balıkçı açısından baktığımız zaman bu, çok iyi bir durum fakat avcılık yaparken stok durumuna dikkat etmemiz gerekir." diye konuştu.

Balıkçı esnafından Ali Yolagelen de sezonu çok iyi geçirdiklerini ifade etti.

Yolagelen, "Denizlerimiz palamut bakımından gayet iyiydi. Çinekop, hamsi yeteri kadar olmasa bile balıkçıyı tatmin etti. Bu sezon fiyatlar da iyiydi. 30, 40, 50 liraya birer kiloluk palamutları sattık. Vatandaşlar, fazla fazla alıp dipfrizlerini doldurdu." dedi.

Bölgede 40 yıldır balıkçılık yapan 65 yaşındaki Mehmet Ezme ide kurallara uyulması ve denizlerdeki denetimler sayesinde her zaman balık bolluğu görülebileceğini anlattı.

Ezme, bu sezon yapılan denetimlerin palamudun bol olmasında fayda sağladığını sözlerine ekledi.

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