Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

​​​​​​​Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Gönen ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların araç ve evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 35 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram toz esrar, 32 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği ve 21 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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