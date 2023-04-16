Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-Edremit kara yolunun Kadıköy Mahallesinde Özkan Karamanlı kontrolündeki 10 AIH 249 plaka motosiklet, aynı yönde ilerleyen Emine Hilal A. yönetimindeki 10 AHA 822 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ebru K. (16) ise yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi zerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Savcının incelemesinin ardından Karamanlı'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.





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