Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oğuz Kağan Çalışır
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 79 Terzic), Kerim Avcı (Dk. 79 Oğuz Kağan Güçtekin), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Soukou (Dk. 69 Tetteh), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuzhan Akgün (Dk. 41 Mehmet Akyüz), Donkor, Dimitrov, Nalepa, Hakan Yavuz (Dk. 41 Milosevic), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Sacko (Dk. 58 İbrahim Has), Grechyshkin (Dk. 46 Kasongo), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
Goller: Dk. 27 Saponjic, Dk. 36 Sergen Piçinciol, Dk. 90+2 Tetteh (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 62 Donkor, Dk. 90+1 Ümit Kurt (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Arda Hilmi Şengül, Dk. 89 Mehmet Özcan (Beyçimento Bandırmaspor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 yendi.