Bandırmaspor-Sakaryaspor maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp, son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oynayacakları her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.

İlk yarı rakibi önde baskı yaparak durdurmaya çalıştıklarını belirten Şengül, şöyle konuştu:

"Yakaladığımız pozisyonları da gole çevirerek ilk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı da aynı şekilde devam etmemiz gerekirken oyuncularımız maalesef skoru koruma adına geri yaslandı. Bu da bize pahalıya mal oldu ve maç 2-2'ye geldi. Çok şükür son dakikada bir golle maçı lehimize çevirmesini bildik. Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp, son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız."





- Taşkın: "İlk yarıda sahada hiç yoktuk"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Taşkın, karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir haftada 3 maç oynadığımız için biraz yorgunduk. İlk yarıda sahada hiç yoktuk. İkinci devre maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Yediğimiz üçüncü gol VAR'dan geçerli sayıldı. Bir an önce toparlanmamız lazım. Play-off'taki yerimizin çok sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Dört maçımızın en az ikisini kazanıp play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Biz bu günleri atlatırız çünkü ikinci devre oyuncuların göstermiş olduğu reaksiyon çok önemliydi."





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