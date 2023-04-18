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Zafer Partisi Balıkesir 1. sıra milletvekili adayı Suat Aydın, partisinden istifa etti:

AA

Zafer Partisi Balıkesir 1. sıra milletvekili adayı Suat Aydın, partisinden istifa etti:

BALIKESİR (AA) - Zafer Partisi Balıkesir 1. sıra milletvekili adayı Suat Aydın, adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Partisinin kurucu il başkanı olan Aydın, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ'ı eleştirerek Zafer Partisi'nin kuruluş çizgisinden çıktığını söyledi.

Aydın, kendisi hakkında ortaya atılan milletvekili olmaya uygun şartları taşımadığı ve sicilinin bozuk olduğu gibi söylemlerin iftira olduğunu öne sürdü. Atanan yeni il başkanının kendisini yok saydığını ve milletvekili sıralamasında liyakate uyulmadığını dile getiren Aydın partisinden istifa edip milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı.

Zafer Partisi'nin kurulma aşamasındaki kararların istişare edilerek alındığını fakat şu anda aynı şekilde yapılmadığını vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emeklerimi hiçe sayan sayın genel başkan Ümit Özdağ, Türk milletine yalan söylemekten, Atatürk'ü kullanıp Türk gençliğinin umudu olup da Türk gençliğini kullanmaktan vazgeçin. Yazık bu Türk insanına kandırıla kandırıla bir hal olduk. Herkes birilerini kandırıyor. Birileri Türk milletini kandırıyor. Biz size inandık ama inandığımız Ümit Özdağ ile bugünkü Ümit Özdağ çok farklı."

Aydın, Zafer Partisi'yle artık herhangi bir bağının kalmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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