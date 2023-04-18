Erdek'te dolu etkili oldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde kısa süreli dolu etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçe merkezinde gök gürültülü sağanakla dolu da görüldü.

Kısa süren dolu, bu sırada dışarıda bulunan kişilere zor anlar yaşattı.

Dolunun herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.



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