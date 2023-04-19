Sındırgılı anaokulu öğrencileri bayramda depremzede çocukları hediye oyuncaklarla sevindirecek

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 3 Eylül Anaokulunun öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocukların yüzünü güldürmek için oyuncak kampanyası başlattı.

Ramazan Bayramı öncesi anaokulu öğrencileri evlerindeki oyuncaklarını, yeni aldıkları oyuncaklarını içlerine yazdıkları notlarla depremden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki öğrencilere gönderilmek üzere okul yönetimine teslim etti. Toplanan oyuncaklar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde depremzede çocuklara ulaştırılacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin depremzede çocuklara bayram hediyesi oyuncak kampanyasına yoğun ilgi gösterdiklerini belirten okul müdürü Ahsen Gezgin, "3 Eylül Anaokulu olarak öğrencilerimizle depremzede kardeşlerimiz için oyuncak topladık, oyuncak kampanyası yaptık. Bayramın birinci günü depremzede kardeşlerimize öğrencilerimizle topladığımız oyuncakları götüreceğiz. Şimdiden herkese iyi bayramlar." dedi.



6 yaşındaki İsmail Birbey Çakıcı ise kampanyaya destek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Emine Beril Temiz de "Depremzedeler için elimizden bu kadar imkan geldi. O yüzden size bu oyuncakları hediye etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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