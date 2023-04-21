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Bayram tatilinde Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor

AA

Bayram tatilinde Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor

BALIKESİR (AA) - Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Arife ve bayramın ilk gününde hudut kapısı önünde özellikle sabah saatlerinde yaşanan turist yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının işletmecilerini sevindirdi.

Hudut kapısı çevresindeki otoparklarda araç yoğunluğu da yaşandı. Bayramın son gününe kadar Midilli'ye giden turist sayısının 3 bini geçmesi bekleniyor.

Deniz ulaşımı firması sahibi Ali Jale, gazetecilere, bayramın ilk gününde yaklaşık 1000 kişinin Midilli'ye geçtiğini söyledi.

Bu bayram beklentilerinin üzerinde yoğunlukla karşılaştıklarını belirten Jale, "Türk insanının zaten Yunan adalarına yönelik bir sempatisi olduğunu biliyorduk. Pandemi sürecinde bu gidiş gelişler biraz yavaşlasa da geçtiğimiz yıl çarklar yeniden dönmeye başladı. Bu bayramda da bu durumu yoğun bir şekilde hissediyoruz." dedi.

Jale, Ayvalık'tan Yunan adalarına 2019'dan sonra ilk kez bu kadar yoğun talep aldıklarını ifade ederek, arife ve bayramın ilk iki gününde gidiş, son gün de dönüşler dolayısıyla gemilerde yer kalmadığını dile getirdi.

Başka bir firmanın yetkilisi Hakan Dinç ise Midilli'den Ayvalık'a gelen turistlerin de olduğunu aktardı.

Bunda Cunda Adası'nın cazibe merkezi olmasının önemli etkisinin bulunduğunu aktaran Dinç, "Bence bu durumun adı, Yunanistan ile Türkiye arasında karşılıklı bir alışveriştir. Mesela geçen hafta Yunan adalarından Türkiye'ye, onların dini bayramı olan Paskalya nedeniyle adeta ciddi bir göç vardı. Bu süreçte yüzlerce Yunanlı, Türkiye'ye gelerek Paskalya bayramlarını geçirdi." ifadesini kullandı.

Midilli'ye geçen yolculardan Eylem Erkal da eşi ve kızıyla bayram tatiline çıktıklarını anlatarak, "Bugüne kadar hep Midilli Adası'nın ismini duyardım ama bir türlü gidebilmek nasip olmamıştı. Deniz hudut kapısı önüne geldiğimizde bu yoğunluk ve uzun kuyruklarla karşılaşınca çok şaşırdım. Bu kadar yoğun talep olabileceğini beklemiyordum." diye konuştu.

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