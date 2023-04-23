Balıkesir'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Altınyol Caddesi'nde avukat olduğu öğrenilen Osman Batıran K'nin kullandığı 10 AAT 866 plakalı otomobil karşı şeride geçip elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Utku Hadımoğlu (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve Mehmet Darıcı, ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta sıkışan Hadımoğlu'nun cenazesi, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.