Balıkesir'de bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor

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BALIKESİR (AA) - Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, şehirler arası yollarda yoğun bir hareketlilik oluşturdu.



Bayram tatillerini Kuzey Ege’de geçiren ve yaşadıkları kentlere dönmek üzere yola çıkan tatilciler, sabah erken saatlerden itibaren Edremit-Balıkesir-Bursa, Edremit-Çanakkale ve Edremit-İzmir kara yollarında yoğunluk oluşturdu.



Araç yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda polis ekipleri önlemlerini artırdı. Ekipler, bazı bölgelerde trafik ışıkları yerine kendileri sürücüleri yönlendirdi.



Edremit Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, ulaşımın akıcı bir şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.





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