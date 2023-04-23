Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

​​​​​​​Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin evine operasyon yaptı.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5,5 gram metamfetamin, 1 kg gram skunk, 1 hassas terazi, 70 kilitli poşet, 3 adet cep telefonu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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