23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir'de çeşitli etkinliklerde kutlanıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı uçurtma etkinliği ve klasik araçların eşlik ettiği konvoylarla kutlanmaya devam ediyor.

Balıkesir'de kutlamalar kapsamında, polis, jandarma, itfaiye araçlarının yanı sıra bazı kamu kurumlarının balonlarla süslenen araçlarıyla konvoy oluşturuldu.

Kutlama için süslenen üstü açık otobüsten çocuk şarkıları seslendirildi. Konvoya, evlerindeki çocuklar ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, klasik araçların da eşlik ettiği konvoy Bandırma ilçesinde tur attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, araçtan vatandaşları selamladı. Evlerinden konvoyu izleyen çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

Altıeylül Belediyesince gerçekleştirilen uçurtma şenliğine de çocukların ilgisi yoğun oldu.

Bahçelievler Mahallesi Rüzgar Caddesi Diş Hastanesi karşısındaki yürüyüş parkurunda yapılan etkinliğe aileleriyle gelen çocuklar, uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da çocukların mutlu olması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Avcı, etkinlik sonunda ailelerin çocuklarıyla mutlu bir şekilde ayrılmalarının kendilerini de memnun ettiğini söyledi.

Manyas ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törenler kapsamında, İstiklal İlkokulu bahçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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