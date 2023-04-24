Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Akarsu, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel

Beyçimento Bandırmaspor : Gkelios, Sergen Piçinciol, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 74 Tetteh), Mulumba, Saponjic (Dk. 74 Atabey Çiçek), Koutroumpis (Dk. 85 Camara), Arda Hilmi Şengül, Soukou (Dk. 46 Kerim Avcı), Levent Ayçiçek, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 90+14 Yakup Kirtay), Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi (Dk. 86 Sefa Akgün), Alican Özfesli (Dk. 65 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Lameira, Celal Hanalp

Goller: Dk. 38 İvan Saponjic, Dk. 57 Caner Hüseyin Bağ (Bandırmaspor), Dk. 75 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 89 Eren Tozlu, Dk.90, 90+14 Rosheuvel, (Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 24 Oğuz Kaan Güçtekin, Dk. 65 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 81 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 41 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 45+2 Fırat Şaşi, Dk. 47 Mustafa Yumlu, Dk. 90 Mustafa Akbaş (Erzurumspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-2 yendi.

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