Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alper Akarsu, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel
Beyçimento Bandırmaspor : Gkelios, Sergen Piçinciol, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 74 Tetteh), Mulumba, Saponjic (Dk. 74 Atabey Çiçek), Koutroumpis (Dk. 85 Camara), Arda Hilmi Şengül, Soukou (Dk. 46 Kerim Avcı), Levent Ayçiçek, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ
Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 90+14 Yakup Kirtay), Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi (Dk. 86 Sefa Akgün), Alican Özfesli (Dk. 65 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Lameira, Celal Hanalp
Goller: Dk. 38 İvan Saponjic, Dk. 57 Caner Hüseyin Bağ (Bandırmaspor), Dk. 75 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 89 Eren Tozlu, Dk.90, 90+14 Rosheuvel, (Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Dk. 24 Oğuz Kaan Güçtekin, Dk. 65 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 81 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 41 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 45+2 Fırat Şaşi, Dk. 47 Mustafa Yumlu, Dk. 90 Mustafa Akbaş (Erzurumspor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-2 yendi.