Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta maçında Erzurumspor FK'ye 4-2 mağlup olan Beyçimento Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.



Şengül, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ve basit hatalardan gol yediklerini söyledi.

Gol yedikten sonra ritimlerinin bozulduğunu ifade eden Şengül, şöyle konuştu:

"Rakibimizin yakaladığı pozisyonlara reaksiyon veremedik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama ligin son maçına kadar elimizden geleni yapıp hedeflenen noktaya ulaşmaya çalışacağız. Bu maç bizim için çok büyük bir kayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Düzeltip yolumuza devam edeceğiz."





- Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını dile getirdi.

Kutlu, 2-0'dan geri dönüş yapmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, göreve geldiğimiz ilk günden bu ana kadar müthiş bir dayanışma içindeyiz. Oynadığımız maçlarda kaybettiklerimizde bile puan almayı hak ediyorduk. Bu maç bizim için çok özel bir maçtı. Geriye düştüğümüz maçı bu şekilde geri çevirmek çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde kalma adına önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz."

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