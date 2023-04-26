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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyçimento Bandırmaspor'da 7 futbolcuya sezon sonuna kadar izin verildi

AA

Beyçimento Bandırmaspor'da 7 futbolcuya sezon sonuna kadar izin verildi

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da 7 futbolcuya sezon sonuna kadar izin verildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımız Caner Hüseyin Bağ, Mustafa Saymak, Fatih Kurucuk, Atabey Çiçek, Okan Alkan, Sekou Camara ve Mateusz Holownia'ya sezon sonuna kadar izin verilmiştir. Oyuncularımıza bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beyçimente Bandırmaspor, ligin 34. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta evinde Erzurumspor FK'ye 4-2 mağlup olmuştu.

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