Ali Ekber Çiçek vefatının 17'nci yılında Balıkesir'deki kabri başında anıldı

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BALIKESİR (AA) - Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 17'nci yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Kazdağları eteklerinde kurulu kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Edremit Belediye Başkan Vekili Özlem Uysal, Çiçek'i saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Ali Ekber Çiçek'in kızı Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Çiçek ise AA muhabirine, acılarının büyük olduğunu, 17 yılın nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Çiçek, "Babam kendi deyimiyle 'zelzelezede' çocuğuydu ama hepimize babalık yaptı, sadece bana değil. O hepimizin Ali babası. O yüzden sevenleri, dostları, arkadaşları, ahbapları hepimiz buradayız. Edremit Belediyesine de çok teşekkür ediyorum. Kalbimiz, gönlümüz onunla. Tabii her zaman benim nefesim o." dedi.

Edremit Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ahmet Cumhur Dokur ise her sene kabri başında Ali Ekber Çiçek'i andıklarını ifade etti.

Çiçek'in yakın arkadaşı Adil Asker Yıldız ise onu türküleriyle andıklarını aktararak, "Ali Ekber Çiçek evrensel, hümanist kişiliğiyle, dünyayı kardeş görme kişiliğiyle bütün dünyayı kucaklayan bir sanatçımızdı. Bıraktığı eserler binlerce yıl eminim ki kulaktan kulağa, gönülden gönüle devam edecek. Bu halk, Ali Ekber Çiçek'i asla unutmayacak." diye konuştu.

Sanatçılar Kubilay Dökmetaş ve Sait Döşkaya da Çiçek'le ilgili anılarını anlatarak, sanata sağladığı katkılara değindi.

Ali Ekber Çiçek'in kabrine karanfil ve güller bırakan, dua eden katılımcılar, etkinliğin sonunda ona ait türküleri seslendirdi.

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