Balıkesir'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.

Kazdağları eteklerindeki Altınoluk Mahallesi'nde, yorgun ve yaralı olduğu gözlenen şahin Burhaniye Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene ve kontrolü yapıldı.

Ayağından yaralı olduğu belirlenen şahin, ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terası'ndan doğal yaşam alanına bırakıldı.

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