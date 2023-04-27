Susurluk'ta dereye düşen 3 dana kurtarıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Hatap Deresi'ne düşen 3 dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle Duman Yolu mevkisindeki dereye düşerek mahsur kalan 3 dana, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çabası sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.



Sağlıkları durumları iyi olduğu anlaşılan danalar, sahibi B.A'ya teslim edildi.



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