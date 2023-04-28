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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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