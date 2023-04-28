Sındırgılı öğrenciler hazırladıkları hediyelerle Hatay'daki öğrencilerle gönül sofrasında buluştu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden bir grup öğrenci, hazırladıkları hediyelerle Hatay'daki depremzede öğrencilerle gönül sofrasında bir araya geldi.

Sındırgılı öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu işbirliğiyle Hassa ilçesi Hacılar Mahallesi'nde depremzede öğrenci ve ailelerle buluştu.

Öğretmen, öğrenci, veli ve belediye personelinden oluşan 50 kişi, deprem bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmek için toplanan oyuncak ve hediyeleri onlara ulaştırdı.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere özel orta oyunu da sergilendi.



Eğlenceli yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle çocukların eğlenceli bir gün geçirilmesi sağlandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesi için her türlü desteğin sürdürüleceğini bildirdi.

Öğrencilerden Sude Naz Özdemir de bu çalışmalarda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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