Uluslararası Avşa Yarı Maratonu 11 Haziran'da yapılacak

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan Uluslararası Avşa Yarı Maratonu 11 Haziran'da yerli ve yabancı 1000 koşucunun katılımıyla düzenlenecek.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, organizasyonun, Marmara Adalar'da düzenlenen en büyük koşu yarışı olma özelliği taşıdığını belirtti.

Aksoy, maratonun 11 Haziran'da Sedoxy Sports Events firmasının organizasyonuyla gerçekleştirileceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nin incisi olan Avşa Adası özellikle yerli turistin çok iyi bildiği bir destinasyon. Son birkaç yılda sayıları artmaya başlayan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla adamızda spor turizmini teşvik ederek hem yeni kitlelere ulaşıyor hem de sezonumuzu uzatarak turizmden elde edilen geliri arttırmayı hedefliyoruz."

Belediye Caddesinden başlayarak koşulacak olan yarışlar, mesafeye göre adanın etrafında tam tur ya da yarım tur olacak şekilde koşulacak ve bu süre zarfında bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

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