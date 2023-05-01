Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk Aziziye virajında, H.A. yönetimindeki 80 FN 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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