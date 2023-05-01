Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AA

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (AA) - Şırnak-Uludere kara yolunun Balveren Beldesi mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün cenazesi, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Öztürk'ün cenazesi, askeri uçakla Şırnak'tan Bandırma 9. Ana Jet Üssüne getirildi. Buradan kara yoluyla Gönen Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin cenazesi, daha sonra Rüstem Mahallesi Deveci Sokak'taki baba evine getirilip helallik alındı.

Şehidin cenaze namazını, ikindi vaktini müteakip Gönen Çarşı Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, namazın ardından duasında, vatan müdafaası için her yerde teröristlerle de mücadele ederken ruhunu teslim eden tüm şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi.

Şehitliğin, bir Müslüman için en büyük mertebelerden biri olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimiz, dünyada faziletli işler yapan Müslümanların cennetteki yerlerini tanımlarken, onlar, 'Peygamberlerle ve şehitlerle beraber haşronulacaklardır' müjdesini vermektedir. Şehitleri hep peygamberlerin yanında tanımlamaktadır. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölü olarak tanımlanmadıkları, onların diri oldukları ifade edilmekte, yüce Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz tarafından şehitliğin yüce bir mertebe olduğu müjdelenmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmaktadır ki 'İçimden öyle geçiyor ki şehit olayım, diriltileyim, tekrar şehit olayım, diriltileyim, tekrar şehit olayım.' Hepimiz bir gün ölümü tadacağız, nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Bir kısmımız hastalıktan, bir kısmımız kalp krizinden, bir kısmımız yatağında uyurken. Hepimiz bir gün öleceğiz."

Ölümün en hayırlı olanlarından birisinin şehitlik olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yunus Öztürk kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaşarak son nefesini vermiştir. Allah mübarek eylesin. Şehidimizin yakınları başta olmak üzere milletimize başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Vatanımıza, milletimize, devletimize göz diken düşmanlarımıza fırsat vermesin. Dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin, Onların, devletimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız üzerine kurmuş oldukları her türlü hile ve desiseleri kendi başlarına makus eylesin inşallah. Şanlı ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, havada, karada, denizde her daim muzaffer eylesin."

Şehidin naaşı, duanın ardından tören Gönen Şehitliğine defnedildi.

Şehidin yakınları, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze törenine şehidin annesi Fatma, babası Efrahim ve ablası Zuhal Öztürk ile yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ...
Balıkesirspor, 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de
YEREL HABERLER Balıkesirspor, 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de
Ayvalık'ta TYF Yelken Ligi 2'nci ayak optimist yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta TYF Yelken Ligi 2'nci ayak optimist ...
TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışmaları sona ...
Gönen´e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gönen´e şehit ateşi düştü
Balıkesirspor küme düştü
YEREL HABERLER Balıkesirspor küme düştü
TCG Nusret Müze Gemisi, Bandırma'da ziyarete açıldı
YEREL HABERLER TCG Nusret Müze Gemisi, Bandırma'da ziyarete açıldı
Uluslararası Avşa Yarı Maratonu 11 Haziran'da yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Avşa Yarı Maratonu 11 Haziran'da ...
Muharrem İnce: Bu millet, Ecevit'in nezaketini, Demirel'in mizah gücünü özledi
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Bu millet, Ecevit'in nezaketini, ...
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Balıkesir'de konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Balıkesir'de ...
Balıkesirspor kazanamazsa düşecek
YEREL HABERLER Balıkesirspor kazanamazsa düşecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.