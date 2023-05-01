Balıkesir'de haber takibi sırasında düşen gazeteci yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerini takip ederken düşüp yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki yerel bir gazetede görev yapan 81 yaşındaki Ömür Bir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kortejini fotoğraflamak isterken ayağının yol kenarındaki dubaya takılması sonucu düştü.

Başını yere çarpan Bir'e etkinliği takip eden sağlık görevlileri müdahale etti.

Bir, daha sonra ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beli de zedelenen Bir'in başına 22 dikiş atıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bir, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.





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