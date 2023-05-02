Balıkesir’de depremzede esnaflardan deprem bölgesine ait eşsiz damak lezzetleri buluşturdu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır’ın depremzede esnaflar bir araya gelerek, kendi yörelerinin en özel damak lezzetlerini ilçe halkıyla buluşturdu.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, Ayvalıkgücü Belediyespor yararına Armutçuk Kapalı Pazaryeri’nde 6 Mayıs’a kadar kurdukları stantlarda yöresel lezzetleri ilçe halkının beğenisine sunan depremzede esnaflarının, kurdukları panayır yoğun ilgi gördü.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin konukseverliğiyle başlayan panayırda, Hatay’ın künefesi, harbiye dürümü ve kebabının yanı sıra, cağ kebabı, Şanlıurfa’nın ciğer kebabı, Gaziantep’in içli köftesi ile kendisine özgü baharatları da yer aldı.

Panayırda Trabzon, Afyon, Gümüşhane gibi yörelere ait lezzetler de beğeniye sunuldu.

Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin en önemli damak tadlarını Ayvalık halkıyla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden depremzede esnaflardan Ejder Daloğlu, depremden zarar gören esnaf arkadaşlarıyla birlikte Ayvalık’ta tanzimli satış yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Stantlarda, Trabzonlu bir esnaf arkadaşlarının da kendilerine sponsor olarak destek verdiğini anlatan Daloğlu şunları söyledi:



"Bu satışlardan elde ettiğimiz gelirlerle depremde uğradığımız zararları karşılamaya çalışıyoruz. Panayırımıza gelen insanlarımız mümkün olduğunca bizlere destek olmaya çalışıyor. Satın aldıkları ürünlerimizden memnun kalıyorlar. Zaten ürünlerimiz de orijinal ve tamamen katkısız. İsteyen tahlil bile ettirebilir. Bu yönde hiçbir sıkıntımız yok."

Ayvalık’ta organize ettikleri panayıra Malatya’dan katıldığını aktaran İbrahim Uçar isimli depremzede esnaf ise, “Malatya’da ikamet ediyordum. Depremden sonra ise zorunlu olarak buralara geldik. Ben burada; Malatya’nın kendisine özgü yöresel lezzetlerinden kuruyemiş, lokum, sucuk, pekmez, şekerleme, kayısı, kara erik gibi ürünler satıyorum. İnsanlarımızın bizlere gösterdiği yakınlık ve samimiyet gerçekten çok güzel. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. Katkıda bulunmak için alışveriş yapıyorlar. Bu durumdan çok memnunuz. Şu anda mecburiyetten buralardayız ama çok durumumuz iyi. Şükürler olsun." diye konuştu.

Panayırı gezip, yöresel ürünlerin tadına bakan Ayvalıklı vatandaşlardan Nilgün Özkan Amasyalı, “Özellikle cağ kebabı, kuru patlıcan dolması ve kuymak peyniri harikaydı. Çok güzel ve lezzetliydi. Herkese tavsiye ediyorum. Tüm Ayvalıklıların bu lezzetlerin tadına bakmasını çok isterim.” dedi.

Ayvalıklı vatandaşlardan Yüksel Demir ise, ailesiyle geldiği panayırdan son derece memnun olduğunu kaydederek, “Ben cağ kebabını çok beğendim. Ben, bu tür ürünlerin buraya getirilmesinin yanı sıra bu ürünlerin satışını yapanların da depremzede olmaları nedeniyle, onlara bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına da burada olmaktan son derece memnunum.” diye konuştu.

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