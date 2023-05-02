Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'a ziyaret

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, Hatay'tan Balıkesir'e atanan Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'a ziyarette bulundu.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette, Parlak'a cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Parlak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Parlak'a, "Balıkesir'in İlk Resmi Gazetesi Karesi" kitaplarını hediye etti.

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