Balıkesir'de BİGEP İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir Öğretmenevi'ndeki toplantıya, Vali Hasan Şıldak ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, BİGEP'in kentin eğitimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Lise ve üniversiteye geçiş sınavlarına girecek öğrencilerin başarılı olması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Balıkesir son 2 yılda eğitim yatırımları konusunda altın çağını yaşıyor. Yeni okul yapımları, depreme dayanıklılık konusundaki çalışmalar konusunda son 2 yılda önceki yıllara kıyasla son derece yüksek seviyeli bir eğilim var. Milli Eğitim Bakanımızın ilimizi ziyaretlerinin ardından ödenek aktarımları ve çalışmalar sayesinde şu anda sadece 67 okulumuzun çalışması devam ediyor. Bu 67 okulumuz sıfırdan yapılıyor. Çalışmalara destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Şıldak, mayıs ayında bir toplantı daha gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



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