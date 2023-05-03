Balıkesir'de CHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, CHP'nin Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı.

Karaoğlan Mahallesi’nde yer alan iş merkezindeki açılışa CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir milletvekili adayları, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin il, ilçe başkanları ile partililer katıldı.



Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmada, yoğun bir dönem kampanya dönemi geçirdiklerini söyledi.



Türkiye'nin dört bir yanında heyecanlı günler yaşadıklarını belirten Özel, "Genel Başkanımız, ittifak ortaklarımızın genel başkanları, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş her gün 2 ya da 3 yerde, bazen müşterek bazen ayrı ayrı mitinglerle Türkiye'nin gündemini sarsıyorlar. Gün oluyor Millet İttifakı’nın adına Türkiye’nin dört bir yanında 10’a yakın miting yapılıyor." dedi.



Konuşmaların ardından CHP Balıkesir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.



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