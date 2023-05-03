Gezici Çanakkale Müzesi, Sındırgı’da ziyarete açıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Gezici Çanakkale Müzesi ziyarete açıldı.

Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Akpınar Yaşam Merkezi'nde ücretsiz ziyarete açılan müzede tören düzenlendi.

Açılışa, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, MHP İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Yavaş, yaptığı konuşmada, Çanakkale’de savaşan askerlere ait eşyalar, savaş malzemeleri, görsel malzemeler, anlatım tabloları ve canlandırma çadırının yer alacağı müzeyi ilçede yaşayan herkesin ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.



Geçmişi geleceğe taşıyan bir müzeyi ilçe halkıyla buluşturduklarını belirten Yavaş, "Çanakkale’ye gidemeyen öğrenci ve vatandaşlarımız için tarihle bulaşacakları, Çanakkale Zaferi’nin nasıl kazanıldığını görebilecekleri bir ortam. Şehitlik ziyaretleri kapsamında binlerce vatandaşımızı Çanakkale’ye götürdük. Gidemeyen vatandaşlarımız için de müzeyi buraya taşıdık. Geçmişini bilen, tanıyan bir nesil geleceğe daha emin adımlarla şekil verir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Gezici müze, 5 Mayıs Cuma akşamına kadar Sındırgı'da ziyarete açık kalacak.





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