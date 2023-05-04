Balıkesir'de aydınlatma direğine çarparak devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi İstasyon Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 43 HF 076 plakalı minibüs, aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edremit ve Burhaniye Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.



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