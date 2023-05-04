Balıkesir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 13 kişi, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

İlçedeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, dün akşam mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti başlayınca hastaneye gitti.

Edremit Devlet Hastanesinde tedaviye alınan bu kişiler, gece tedbiren müşahede altında tutuldu.

Söz konusu kişiler, sabah saatlerinde taburcu edildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin ise lokantaya giderek yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi.

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