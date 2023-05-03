Bandırmaspor'dan TFF'nin hakem Ali Palabıyık kararıyla ilgili açıklama:

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, 35. haftada Altınordu ile 3-3 berabere kaldıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararının ardından müsabakanın tekrar edilmesi ya da 81. dakikasından itibaren yeniden oynatılmasını talep etti.

Bandırmaspor'un sosyal medya hesaplarından "Milyonların vicdanını rahatlatın" başlığıyla yapılan açıklamada, TFF'nin performans yetersizliği nedeniyle Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"30 Nisan Pazar günü oynadığımız ve maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından verilen, spor kamuoyu tarafından büyük tepki toplayan skandal penaltı kararı karşısında Türkiye Futbol Federasyonu, maçın hakemine sezon sonuna kadar görev verilmemesi kararı verdi. Bu karar Bandırmaspor Kulübünün tepkisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı. Ligin bitimine 3 hafta gibi kısa bir süre kala 3 aydır maç verilmeyen bir hakemin verdiği hatalı karar nedeniyle 1. Lig'de play-off potasına girecek ve küme düşecek takımların kaderi ile oynanmıştır.



Türkiye'nin köklü kulüpleri ve büyük camialarının kaderini etkileyen bu karar, Türk futbol tarihinde vicdanları yaralamıştır. Bandırmaspor Kulübü olarak bu hatanın düzeltilmesi, sezon sonunda milyonların vicdanının rahatlaması için maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yıllık izne ayrılan maçın hakemi Ali Palabıyık'ın derhal Türk futbolundan uzaklaştırılarak emekli edilmesini istiyoruz."

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