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"İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı" yapıldı

AA

"İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı" yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yürütülen iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında azaltım ve uyum faaliyetlerine yönelik strateji ve eylemlerin belirlenmesi yönelik görüş ve önerilerin alındığı “İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki çalıştaya, kent genelindeki kamu kurumları, ilçe belediyeleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok paydaş katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, belediye olarak 2030 atık azaltım, 2050 net sıfır emisyon ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrultusunda sürdürülebilir, temiz, güvenli, akıllı ve dirençli bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında; 2019 yılında sadece yüzde 3 olan çöp sahaları rehabilitasyon ve ıslah oranını yüzde 100’e ulaştırdıklarını belirten Karateke, “3 milyon metreküp atığın bulunduğu binlerce metrekarelik alanı ıslah ederek, vahşi depolama problemini ortadan kaldırdık. Çöp dağlarının tamamını ağaçlandırarak yeniden doğayla buluşturuyoruz.” dedi.

2019’da 5 olan atık aktarma istasyonu sayısını 14’e, 3 yıl önce yüzde 60 olan düzenli depolama oranını da yüzde 100’e ulaştırdıklarını aktaran Karateke, çöp gazından her gün 50 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi. Karateke bu sayede her yıl 1,5 milyon ton karbon salımını engellediklerini belirtti.

İklim değişikliğinin Balıkesir’e etkilerinin ve risklerinin tartışıldığı çalıştayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve projenin takım lideri Kaynak, Çevre ve İklim Derneğinden Rıfat Ünal Sayman birer konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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