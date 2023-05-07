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Tahtacı Türkmenleri, 6 asırdır mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor

AA

Tahtacı Türkmenleri, 6 asırdır mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Türkmenler, halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin bulunduğu Tahtakuşlar Mezarlığı'nı temizleyip güllerle donattıktan sonra 6 asırdır sürdürdükleri baharın müjdecisi "Hıdırellez" geleneğini bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bir gün önce kurban kesen ve en güzel giysileriyle kabristana gelen Türkmenler, burada dua etti. Yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, odun ateşinde pişirdikleri kahvelerle çerez ve şekerleri birbirlerine ikram etti.

Tahtakuşlar Mezarlığı'ndaki gelenek, Tahtacı Türkmenlerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Yöre halkından Ayşin Aksu, AA muhabirine bu geleneğin 1400'lü yıllardan beri sürdürüldüğünü belirterek, "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken kullandığı kızakların tahtalarını buralardan getirtmiş ve sonra o tahtaları gönderen Türkmenlere bu toprakları bağışlamış. Burada yaşayan Türkmenler de o zamandan beri bu geleneği sürdürüyorlar." dedi.

Türkiye'nin geleneklerine bağlı en eski Türkmen köylerinden biri olan Tahtakuşlar'da olduklarını da aktaran Aksu şöyle devam etti: "Onların geleneklerine tanıklık etmek için uzaklardan, İstanbul'dan, Romanya'dan gelen misafirlerimizle onların bu özel gününe tanıklık ediyoruz. Türkmenler, Hıdırellez'i bir doğanın bir doğum günü gibi kutluyorlar."

Tahtakuşlar Mahallesinde yaşayan Elif Kar, bu geleneklerin 600 yıldan bu yana sürdürüldüğünü kaydederek, "6 Mayıs'ta aşağı mezarlık olur. 7 Mayısta bu Tahtakuşlar mezarlığı olur ve ölülerimizi anmak için ölmediklerini onlara ifade etmek için yemeğimizi, kahvemizi, çerezimizi her sene hiç usanmadan, yılmadan mayısın 7'sinde buraya geliriz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nurgül Kazdağlı da "Burada ölmüşlerimizi ziyarete geldik. Onun için, bizim için özel bir gün bugün. Onun için böyle giyindik yöresel kıyafetlerimizi. Ocaklarımızla kahvelerimizi pişirdik. ölmüşlerimizin ruhuna dağıttık. Onları hatırlamış olduk bugün." açıklamasını yaptı.

İzmit'ten gelerek Hıdırellez etkinliklerini katılan Betül Cengizhan ise Hıdırellez'in burada çok farklı ve çok güzel kutlandığını aktararak şunları kaydetti:

"Eski geleneklere göre yaşandığını bildiğimiz için bu etkinliğe katıldık. Ben ilk defa Türkmenlerin böyle bir etkinliği, böyle bir gelenekleri olduğunu ve asırlardır ileriye taşıdıkları bir gelenek olduklarına şahit oldum. Çok farklı ve çok özel geldi."

Cengizhan, gelecek senelerde Hıdırellez'de herkesin bu etkinliklere katılmasını tavsiye ederek çok farklı ve çok güzel anlar yaşayacaklarını söyledi.

İlk kez İstanbul'dan Kaz Dağları'na gelerek böyle güzel bir geleneğe şahit olduğunu dile getiren Yiğit Önder Yılmaz da "Bunu yaşamak burada bununla beraber bu deneyimi almak çok mutluluk verici. İnsanların yüzüne bakıp insanlarla bu anı paylaşmak. Mezarlarının, sevdiklerinin yanında olduklarını, yanlarındaymış gibi hissetmek çok güzel." şeklinde konuştu.


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