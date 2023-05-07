Futbol: Spor Toto 1.Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Muratcan Ilgaz
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Mulumba, Saponjic (Dk. 90+5 Terzic), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Tetteh (Dk. 87 Emre Kaplan), Soukou, Levent Ayçiçek (Dk. 71 Kerim Avcı), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin
Dyorex Boluspor: İsmail Çipe, Tugay Kacar (Dk. 74 Kerem Ersin), Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir, Ensar Bilir (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Burak Asan, Bülent Cevahir, Tolunay Artuç (Dk. 46 Oulare), Posmac
Goller: Dk. 9 Soukou, Dk. 23 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 73 Furkan Demir (Dyorex Boluspor)
Sarı kart: Dk. 58 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1 Lig'in 36. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Dyorex Boluspor'u 2-1 mağlup etti.