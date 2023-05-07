Beyçimento Bandırmaspor - Dyorex Boluspor maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Rakiplerimizi yenip diğer takımların puan kaybetmesini bekleyerek play-off'un kapısından içeri girmeye çalışacağız." dedi.

Şengül, Dyorex Boluspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig sonuna kadar play-off'a kalma mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Geçen hafta Altınordu maçında hakem Ali Palabıyık tarafından verilen penaltıyı hatırlatan Şengül, şöyle konuştu:

"Türkiye'de herkesin hemfikir olduğu bir tek Ali Palabıyık hocamızın penaltı olarak adlandırdığı pozisyondan sonra ligin altı da üstü de karıştı. Maalesef bugünkü galibiyetten sonra geçen hafta da galip dönebilseydik play-off'un en güçlü adayı biz olabilecekken maalesef bir hakem hatasına kurban gittik. Bize böylesi bir karar veren Ali Palabıyık'ı kınıyoruz. Her şeye rağmen ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Play-off için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah bunu başarırız. Rakiplerimizi yenip diğer takımların puan kaybetmesini bekleyerek play-off'un kapısından içeri girmeye çalışacağız. Oraya da çıkarsak çok farklı bir Bandırmaspor olacağına yürekten inanıyoruz."





- Boluspor cephesi

Dyorex Boluspor Teknik Sorumlusu Ahmet Görkem Görk de iki takımın da karşılaşmada iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Görk, ilk yarı istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda rakibimizin orta sahasının düşeceğini biliyorduk, orta sahayı hızlı geçerek sonuç almak istedik. Savunma arkası koşuları da ikinci yarı gerçekleştirdik. Son vuruşlarımızı sonuçlandırabilseydik daha iyi bir skorla dönebilirdik. Rakibimizin de kaçan pozisyonları var. İki takımı da tebrik ederim."

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