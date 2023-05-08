Balıkesir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Bandırma'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bandırma'dan Bursa istikametine seyreden Hasan Oğuzhan B. idaresindeki 10 BK 689 plakalı otomobil, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki Hasan Oğuzhan B, Efe Eren S. ve Ayberk C. yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.