Balıkesir'de düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma, Erdek ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma, Erdek ve Gömeç ilçelerinde kaçak silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Tespit edilen 7 şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 92 gram bonzai, 10 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 202 fişek, 2 şarjör ve suçlardan elde edildiği değerlendirilen 73 bin 200 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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