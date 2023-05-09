Ayvalık açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği unsurları tarafından Türk kara sularına itilen teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs'ta Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunca Türk karasularına itilen teknenin batması sonucu kaybolan kadın ve bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

4 Mayıs'ta düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu tekne, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunca Türk karasularına itilmiş ve batmıştı.

Olayda, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmış, deniz yüzeyinde oldukları görülen biri çocuk 6 düzensiz göçmen kurtarılmıştı.

Kurtarılanlar, Ayvalık Limanı'nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilerek tedavi altına alınmış, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda kayıp oldukları değerlendirilen bir kadın ve bir bebeğe ulaşılması amacıyla çalışma başlatılmıştı.

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