Bandırma'da tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kimyevi madde yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

A.Ö idaresindeki 39 SZ 821 plakalı hidrojen peroksit yüklü tanker, Bandırma-Bursa karayolunun 11. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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