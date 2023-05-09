Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Necmi E. idaresindeki 10 SC 426 plakalı otomobil, Gönen-Manyas kara yolunun Asmalıdere Mahallesi kavşağında Cemal Ç. yönetimindeki 10 PP 752 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Şefiye E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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